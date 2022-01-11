Нур-Султан, 11 января 2022, 10:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что представит в сентябре 2022 года новый пакет политических реформ.
Токаев добавил, что Казахстан продолжит идти по курсу политической модернизации, это его «принципиальная позиция».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что контреррористическая операция в Казахстане прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.
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