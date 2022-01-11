Гонолулу, США, , 10:52 — REGNUM Военные США утверждают, что ими осуществляется наблюдение за российским кораблем около Гавайских островов. Об этом 11 января сообщает местное издание Honolulu Star-Advertiser со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования американских вооруженных сил майора Роба Мартинса.

Гавайские острова NASA

«Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США следит за российским кораблем, осуществляющим деятельность в международных водах недалеко от Гавайев», — сказал он.

Также Мартинс отметил, что командование ВС США ежедневно отслеживает передвижение всех судов в Индо-Тихоокеанском районе с использованием патрульной авиации и надводных судов.

Кроме того, уточняется, что, по данным издания, российский корабль находится около исключительной экономической зоны Гавайских островов и Индо-Тихоокеанское командование отслеживает его перемещения с 7 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник Госдепа по глобальной энергобезопасности Амос Хохштейн встретились с группой сенаторов-демократов, чтобы убедить их не вводить санкции против «Северного потока-2».