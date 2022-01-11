Сеул, , 10:51 — REGNUM 11 января Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи осудил новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Известно, что экстренное заседание совета состоялось вскоре после того, как стало известно о том, что Северная Корея запустила, предположительно, баллистическую ракету.

«Участники заседания проанализировали действия КНДР и выразили глубокое сожаление по поводу последнего ракетного запуска, который произошёл в то время, когда политическая ситуация является очень напряженной», — отмечается в сообщении.

Участники встречи также призвали КНДР возобновить диалог с мировым сообществом.

Заслушав отчёт председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи генерала Вон Ин Чхоля, члены Совета национальной безопасности высказались за укрепление сотрудничества Сеула и Вашингтона в вопросах проведения подробного анализа обстоятельств запуска и принятия необходимых ответных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, из северокорейской провинции Чагандо был произведен запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

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