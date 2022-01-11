Волгоград, , 10:55 — REGNUM В Волгограде варварски обрезали берёзы, высаженные делегацией японской Хиросимы. В администрации города заявили, что разрешения на опиловку не выдавали.

Березы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

На обрезку, которая может погубить деревья, обратил внимание общественник Михаил Соломонов. На своих страницах в социальных сетях он опубликовал фотографии с улицы Хиросимы, где на разделительной полосе «работали лесорубы, нарушая все возможные требования безопасности и правила благоустройства, без средств защиты, а машину с прицепом вообще без предупреждающих знаков бросили в левой полосе». Вероятнее всего, считает активист, разросшиеся берёзы «подправили» потому что они заслоняли рекламные щиты. В итоге у деревьев бензопилой просто отсекли верхнюю часть.

«Разрешения на опиловку берёз администрация Центрального района не выдавала, в связи с этим люди, допустившие нарушение правил благоустройства, будут привлечены к ответственности. За подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 20 тысяч рублей — для юрлиц», — цитируют 10 января комментарий городской администрации «Новости Волгограда».

Берёзы на лице Хиросимы высаживала японская делегация в знак мира и дружбы.