Пермь, , 10:48 — REGNUM В Перми в Саду камней 11 января проходит митинг против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодов. Об этом сообщают СМИ.

Вакцинация Permkrai.ru

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Мероприятие согласовано с городскими чиновниками и краевым Роспотребнадзором. Участники акции используют звукоусиливающую аппаратуру и микрофоны. В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса в митинге может участвовать до 50 человек.

Примечательно, что инициаторы митинга планировали провести акцию в центре города, однако получили отказ. URA.RU со ссылкой на члена оргкомитета мероприятия информирует о том, что организаторы просили в качестве площадки место у драмтеатра, но были отправлены на задворки.

Стоит отметить, что первая акция протеста против принудительной вакцинации проходила в Перми на том же месте (Парке камней) в форме пикета 29 декабря 2021 года.