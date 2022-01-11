Уфа, , 10:51 — REGNUM Памятник самолету МиГ-17 могут установить в микрорайоне Южный город Волжского района Самарской области. Об этом 11 января сообщает пресс-служба областного правительства.

Лёгкий истребитель МиГ-29 в Обнинске Фото пресс-службы ОНПП «Технология»

Сообщается, что жители Южного города собрали почти 4,5 тысяч подписей для установки памятника МиГ-17 на территории своего микрорайона.

Изначально самолёт планировали установить около Самарского университета. Позже власти выбрали новое место в Куйбышевском районе.

Сейчас место для установки самолета выбрали жители.

«Самолёт разместится (предварительно) на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и недалеко от первого корпуса школы в микрорайоне Южный город Волжского района Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Планируется, что самолет разместиться на новом месте 12 июня 2022 года в День России.