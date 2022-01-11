Самара, 11 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Памятник самолету МиГ-17 могут установить в микрорайоне Южный город Волжского района Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» Лёгкий истребитель МиГ-29 в Обнинске

Жители Южного города собрали почти 4,5 тысяч подписей для установки памятника МиГ-17 на территории своего микрорайона.

Изначально самолёт планировали установить около Самарского университета. Позже было выбрано новое место в Куйбышевском районе.

Сейчас место для установки самолета выбрали жители. Они считают правильным разместить самолёт на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и недалеко от первого корпуса школы в микрорайоне Южный город Волжского района Самарской области.

Планируется, что самолет разместится на новом месте 12 июня 2022 года, в День России.