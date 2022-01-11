Москва, 11 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Минобороны РФ будет вывозить из Алма-Аты всех граждан РФ, которые пожелают вернуться домой. Об этом сообщили представители министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент из алма-атинского аэропорта готовится к вылету очередной военно-транспортный самолет Ил-76 со 145 гражданами РФ на борту, который прилетит на подмосковный аэродром «Чкаловский». Также за последние дни военными самолетами из Казахстана в РФ вывезены 1719 граждан РФ и других стран.