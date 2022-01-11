Детройт, США, 11 января, 2022, 10:46 — ИА Регнум. «Детройт Пистонс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 126:116.

(сс) Michael Tipton Баскетбольная команда «Детройт Пистонз»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Юты» Донован Митчелл, на счету которого 31 очко. В составе «Детройта» форварды Кейд Каннингем и Саддик Бей набрали по 29 очков.

«Детройт» одержал девятую победу в 39 матчах и занимает 29-е место в турнирной таблице НБА. «Юта» потерпела 28-е поражение в 41 игре и идёт на четвёртом месте.

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