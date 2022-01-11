Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM Резкий рост стоимости билетов в зоопарк Ростова-на-Дону связан с общей экономической ситуацией и повышением цен в 2021 году. Об этом сообщил директор зверинца Александр Жадобин.

Посетители зоопарка Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Весь прошлый год цены росли на вообще всё. В том числе, серьезно подорожали корма для животных. Мы были бы рады не поднимать стоимость входного билета, но сейчас в существующих экономических условиях у нас просто нет выбора», — цитирует руководителя РБК.

ИА REGNUM сообщало, что зоопарк Ростова-на-Дону с 1 января 2022 года повысил цены на входные билеты для посетителей. Так, билет на одно посещение теперь будет стоить 550 рублей, для детей от пяти до 14 лет — 150 рублей.

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