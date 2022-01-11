Саратов, 11 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. На дорогах Саратова с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года были пойманы 58 нетрезвых водителей, среди них 11 сели за руль пьяными повторно, 24 человека отказались от прохождения освидетельствования. Предварительные итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» подвела городская Госавтоинспекция.

Пьянство за рулём

Водителям напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение — уголовно наказуемо.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году ГИБДД выявило 540 тыс. случаев вождения транспортных средств в нетрезвом виде, в 2020 году — 550 тыс.

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