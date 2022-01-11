Псков, , 10:47 — REGNUM В пожарах в Псковской области за 2021 год погибло 90 человек, детей среди них нет. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар Http://76.mchs.gov.ru/

По данным ведомства, за 12 месяцев прошло года в области было зарегистрировано 3589 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в 22,1 млн рублей. Чаще всего причинами пожаров явилось неосторожное обращение с огнем — 2842 случая. А также нарушения правил: при устройстве и эксплуатации электрооборудования — 284 случая; устройства и эксплуатации печи — 263 случая. Помимо этого были зарегистрированы поджоги — 92 случая; пожары на транспорте — 74 случая; иные — 34 случая.

Огнем было уничтожено 467 строений, 2334,7 кв. м площадей и 52 единицы автотранспорта. На пожарах было спасено 838 человек. Не удалось спасти 90 человек: 30 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности — 50 человек; рабочие — семь человек; инвалиды — три человека.

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