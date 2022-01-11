Новолакский район, Дагестан, 11 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Новолакском районе Дагестана выявлено еще три майнинг-фермы, занимавшиеся незаконной добычей криптовалюты. В течение нескольких месяцев в общей сложности 254 аппарата потребляли электроэнергию в обход приборов учета, сообщили 11 января в пресс-службе районной администрации.

Marco Krohn Майнинговая «ферма»

Все три фермы работали в селе Новомехельта. Как установили сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых в рамках операции «ТЭК», одна из ферм размещалась на станции техобслуживания, расположенной вдоль федеральной дороги «Кавказ», две другие — в нежилых помещениях.

«Функционировали фермы примерно 1−2 месяца. Деятельность майнеров приостановлена, аппараты изъяты и обесточены. По всем выявленным фактам собран материал и начата проверка», — говорится в сообщении администрации района.

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