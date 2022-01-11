Атак, Йемен, 11 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Силы ПВО йеменских повстанцев-хуситов сбили разведывательный дрон ВВС Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает подконтрольный повстанцам телеканал Al-Masirah.

Schriever.af.mil Ракета

По данным журналистов, инцидент произошёл утром 11 января в небе над провинцией Шабва, где продолжаются ожесточённые столкновения. Представители телеканала цитируют заявление официального представителя повстанцев бригадного генерала Яхьи Синвара, согласно которому беспилотник был поражён самодельной ракетой класса «земля-воздух».

»Наши средства ПВО смогли сбить вооруженный беспилотник-разведчик Wing Loong-2 китайского производства, принадлежащий ВВС Объединённых Арабских Эмиратов, участвующий во враждебных акциях в воздушном пространстве района Айн провинции Шабва», — заявил Яхья Синвар.

Это уже второй беспилотник Wing Loong-2 ВВС ОАЭ, сбитый в небе над провинцией Шабва в 2022 году. Первый дрон этой модели был уничтожен хуситами в ночь с 5 на 6 января.