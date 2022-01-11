Москва, , 10:42 — REGNUM В странах Запада легитимные и профессиональные действия миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане вызывают понятное раздражение. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Мария Захарова Mid.ru

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«Конечно, (действия ОДКБ по Казахстану) вызывают раздражение (в странах Запада). Я очень могу это понять, потому что все операции западного мира, которые проводились, приводили к обратному, приводили к провалу. Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют или выражают недоумение по поводу действий ОДКБ, просьбы Казахстана (о помощи со стороны ОДКБ), учитывая то, что они сотворили с Афганистаном», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД отметила, что, как она считает, в западных странах продолжа называть Россию «страной-агрессором», хотя усилиями ОДКБ удалось «остановить кровопролитие» в Казахстане.

«Вы хотите, чтобы (на Западе) сейчас радовались тому, как слаженно, четко, в правовых рамках действовали государства, которые в их блоки не входят? Конечно, они не будут это делать, они всячески будут делать вид, что это неправовая история, нелегитимная, что Россия опять агрессор», — пояснила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что более 1,7 тысячи российских и иностранных граждан были вывезены из Казахстана самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.