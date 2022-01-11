Рыбинск, Ярославская область, 11 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Рыбинске осудили женщину, которая вымогала деньги у 31-летнего мужчины под видом несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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«Подсудимая ввела потерпевшего в заблуждение, сообщив ему, что является несовершеннолетней, а фотографии и видеосъемку их интимной встречи, сохраненные на ее телефоне, увидела ее сестра, которая намерена обратиться в полицию с заявлением о вступлении в связь с несовершеннолетней. От лица родственников мужчине неоднократно направлялись сообщения с угрозами применения физической силы, распространения фотографий интимного характера в сети Интернет и обращения в правоохранительные органы, с требованиями перевести деньги», — пояснили в пресс-службе суда детали произошедшего.

Шантаж продолжался с октября 2020 года по март 2021, за это время мужчина успел перевести на счёт «несовершеннолетней» свыше 620 тысяч рублей.

На заседании женщина вину признала. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы за вымогательство. Так же с подсудимой взыскали 470 тысяч 500 рублей в качестве возмещения материального ущерба.