Лима, , 10:41 — REGNUM Президент Межамериканского банка развития Маурисио Клавер-Кароне заявил об «ответственном управлении экономикой» в Перу под руководством президента Педро Кастильо. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

По итогам телеконференции с Кастильо Клавер-Кароне заявил телеканалу RPP, что хорошие экономические показатели Перу в 2021 году должны помочь восстановить доверие инвесторов, поддерживаемое такими институтами, как Межамериканский банк развития.

Педро Кастильо стал президентом Перу летом 2021 года.