Омск, 11 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Восемь домов культуры капитально отремонтируют в Омской области в 2022 году. Как сообщили ИА REGNUM 11 января в региональном правительстве, на эти цели в рамках нацпроекта «Культура» направят 109,3 млн рублей.

Пресс-служба правительства Камчатского края Отремонтированный зрительный зал ДК «Ритм»

Капремонт в этом году проведут в Могильно-Посельском ДК (Большереченский район), Любино-Малоросском ДК (Любинский район), КДЦ «Современник» (Москаленский район), Межпоселенческом центре (Русско-Полянский район), Яманском ДК (Крутинский район), Степнинском ДК (Марьяновский район), Ореховском ДК (Одесский муниципальный район), Богословском ДК (Омский район).

Согласно проектам, в домах культуры отремонтируют фасады и кровли, заменят устаревшие коммуникации, двери и окна. Также ремонт проведут внутри зданий. Будут модернизированы и оснащены зрительные залы.

По информации областного минкультуры, ещё 40 млн рублей направят на улучшение материально-технической базы как минимум 42 объектов в районах.

Напомним, за последние несколько лет в Омской области отремонтировали и оснастили более 100 домов культуры. В прошлом году капремонт провели в десяти ДК (половина из них — районные).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье проведут капитальный ремонт 13 домов культуры в 2022 году.

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