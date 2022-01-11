Якутск, 11 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Якутии не обеспечил проведение работ в срок в 247 зданиях столицы республики. Прокуратура обратилась с иском в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Капремонт

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«В целях устранения нарушений закона прокуратура Якутска обратилась с иском в суд о возложении на Фонд обязанности провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в установленном региональной программой объёме», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что работы должны были проводиться по 980 конструктивным элементам. Судом требование прокуратуры удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Якутске пострадала 10-летняя девочка. Ей на голову упал кусок штукатурки с козырька подъезда, недавно отремонтированного в рамках программы капитального ремонта.