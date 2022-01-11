Бухарест, 11 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В районе города Галац на юге Румынии в ночь с понедельника на вторник произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом 11 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, подземный толчок был зафиксирован в сейсмически нейтральной зоне на глубине 13 километров. Жертв и разрушений нет.

По данным Национального института геофизики Румынии, с начала декабря 2021-го года в стране отмечены 32 землетрясения силой от 2,1 до 4,2 баллов по шкале Рихтера.

Эксперты прогнозируют дальнейшую активизацию колебаний земной поверхности в большинстве румынских регионах.