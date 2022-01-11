Париж, 11 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) призвал Францию и Чехию договориться о долгосрочной реформе по предоставлению убежища, чтобы положить конец нарушениям прав на границах Европы, сообщает Le Figaro.

Julian Buijzen Беженцы

Реформа, инициированная Европейской комиссией в сентябре 2020 года, натолкнулась на глубокие разногласия между 27 государствами-членами ЕС.

«Мы должны гарантировать доступ на территорию и бороться с нарушениями прав человека на границах, где в 2021 году продолжались насильственные практики, которые ставят под угрозу жизнь людей и нарушают их право на поиск убежища», — говорится в заявлении УВКБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, за три месяца до президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон примет доклад по борьбе с дезинформацией на крупных цифровых площадках, в котором изложен ряд рекомендаций по недопущению распространения фейковых новостей.