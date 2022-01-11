11 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что житель Украины попал под уголовную ответственность за положительную оценку под изображением герба СССР на своей странице в одной из социальных сетей.

Мирослава Романенко, , 10:56 — REGNUM Житель Украины попал под уголовную ответственность за положительную оценку под изображением герба СССР на своей странице в одной из социальных сетей. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно материалам дела, в 2020 году мужчина поставил лайк и поделился публикацией — листовкой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью «Один народ» и с флагами России, Украины и Белоруссии. Эти действия подпадают под статью о «распространении материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или на захват государственной власти». Обвиняемый «полностью и безоговорочно» признал вину, а суд присудил мужчине 4250 гривен (примерно 11 600 рублей) штрафа.

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Новость обсудили на телеграм-канале украинского журналистаы Максима Назарова «Наглый» (а также на его странице в социальной сети Facebook), а также на телеграм-канале «headlines Украина». Многих решение украинского суда возмутило. Люди также добавили, что за прославление нацизма на Украине чаще всего никак не наказывают.

«Так долго продолжаться не должно. Людей тупо оставляют без права на их прошлое. Каменный век», — написал «Без Посредника».

«А кинул бы зигу, и ничего не было бы», — с сарказмом добавил Alex A.

«А почему бы не объявить сбор средств для него? Для обычного человека это очень приличная сумма, плюс там ещё судебный сбор большой», — пишет Инна.

Герб СССР на щите «Родины-матери». Киев (сс) Георгий Долгопский

«Зиги зато кидать можно…» — добавил Андрей Д.

«Просто следствие не установило, что он втихаря «Иронию судьбы» смотрел, а то так дёшево не отделался бы…» — иронизирует Роман Л.

«У судьи там татуировок нету со свастикой под халатом? Как-то подозрительно сильно не любит он тех, кто победил нацистов и фашистов», — написал Димон.

«Если в этой стране можно подорвать власть постом на фейсбуке, то этой страны не должно существовать в принципе», — отреагировал Roman M.

«Ну если человек на принцип пойдёт, то в ЕСПЧ ещё и бабла с нашего минюста срубит», — отметил Виталий К.

«Какое отношение имеет к Украине соцсеть «Одноклассники»? Она ведь запрещена на территории этого «демократического» государства, поэтому размещение там информации никак не влияет государственный строй Украины», — написал «Аскорбин».

»За репост герба страны, в которой я вырос и был счастлив, будем платить штрафы, садиться по тюрьмам и ворчать по кухням. Терпилы», — не выдержал Влад.

«Украина и демократия — несовместимые понятия», — пишет Сереж.

«Конченые нацисты. При этом спокойно ходят марши СС «Галичины» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и коллаборанта Бандеры», — добавил Алексей.

Марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве в 2019 году (сс) A1

«А книги когда жечь начнут?» — задалась вопросом Ольга Г.

«Обвинение в «действиях с целью захвата государственной власти» в Украине теперь выглядят несколько странновато», — с сарказмом отметил Валерий З.

«Я не могу вспомнить, что жила в СССР?» — поинтересовалась Лидия В.

«Боже! Какое ужасное преступление! Наконец-то вселенское зло наказано, теперь страна может спасть спокойно…» — с сарказмом подытожила Наташа И.