Новосибирск, , 10:38 — REGNUM Стало известно о состоянии ребёнка, найденного в коробке на обочине дороги под Новосибирском. Врачи предполагают, что, скорее всего, это были домашние роды.

Найдёныш Министерство здравоохранения Новосибирской области

В министерстве здравоохранения рассказали, что сначала девочку привезли в больницу № 4 в Пашино.

«Мужчина и его жена принесли коробку из машины. Я заглянула в неё, увидела младенца живого синюшного. Быстро взяла коробку и отнесла в тёплое помещение, позвонила в 112 и вызвала детскую реанимацию. Достала ребёнка, осмотрела, увидела что повреждений нет и стала руками аккуратно растирать ручки и ножки. Попросила санитарку принести чистую простынь и одеяло, нагреть на батарее. Медсестра подогрела бутылочку с молоком из коробки. Когда девочку согрели, она порозовела, мы перепеленали её во всё тёплое и накормили», — вспомнила дежурный врач Ольга Бугынина.

Затем ребёнка перевели в детскую больницу под наблюдение педиатров.

По словам главного врача детской больницы № 4 имени Гераськова Натальи Века, никаких патологий у младенца не выявлено.

«Мы определили возраст девочки — на момент поступления ей было около трёх суток, — отметила она. — Судя по состоянию пуповины и способу её обработки, это были, скорее всего, домашние роды».

Сейчас самочувствие ребёнка удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января 2022 года подростки нашли новорождённую девочку в картонной коробке на дороге возле посёлка Сосновка Новосибирского района. О находке они сообщили в правоохранительные органы.

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