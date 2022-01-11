Пермь, 11 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В администрации Перми принято кадровое решение. В отставку ушел начальник департамента общественной безопасности Андрей Падучев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Laborpains.org Отставка

Последним рабочим днем в должности руководителя муниципального департамента для Падучева стало 11 января. Чиновник покинул пост по собственному желанию.

Добавим, Андрей Падучев возглавлял департамент общественной безопасности с 17 июня 2021 года. Кроме того, с сентября 2021 года Падучев исполнял обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми.

С 12 января исполнять обязанности начальника департамента общественной безопасности будет замглавы департамента Владислав Гореев, а исполнять обязанности заместителя главы администрации Перми — начальника городского управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям — руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских.