Москва, , 10:33 — REGNUM В Москве по итогам 2021 года перевыполнен план по переселению участников программы реновации. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в 2021 году начато переселение порядка 36 тыс. жителей пятиэтажек при плане 30 тыс. жителей. В 2020 году в новые квартиры переехали более 23 тыс. человек, за год показатель вырос более чем в два раза

Всего с начала реновации начато переселение 69,7 тыс. человек из 421 дома, из них уже справили новоселье 47,6 тыс. человек. «Темпы переезда по реновации в Москве бьют все предыдущие рекорды», — подчеркнул Бочкарёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, на портале правительства mos.ru появился суперсервис для участников программы реновации, желающих докупить дополнительные квадратные метры.

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