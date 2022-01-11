Ростов-на-Дону, 11 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В период новогодних праздников в Ростовской области сотрудники службы 112 предотвратили шесть попыток суицида. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Nios.ru Телефон

В выходные дни в круглосуточном режиме работали психологи. К специалистам по номеру 112 обратились 74 человека. В шести случаях были предотвращены попытки суицида.

Всего в период длинных выходных дней служба 112 зарегистрировала более 120 тыс. обращений. В основном жителей Дона интересовала справочная информация. Также зафиксировано более 20 тыс. вызовов скорой помощи, более 9 тыс. звонков по вопросам ЖКХ, 4 тыс. обращений в полицию.