Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области в январские каникулы выявлено почти 830 административных правонарушений и изъято свыше 600 доз различных видов наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В полиции отмечают, что с 1 по 9 января на территории Ульяновской области пресечено 828 административных правонарушений, в том числе 766 — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, 96 — за распитие алкоголя в общественных местах.

Помимо этого, составлено 42 протокола за курение в общественных местах, 27 — за нарушение миграционного законодательства, 18 — за нарушение правил торговли, 12 — за правонарушения в сфере оборота алкогольной продукции.

В полиции также отмечают, что раскрыто 14 краж, пять наркопреступлений, четыре факта причинения тяжкого вреда здоровью, три автоугона, два грабежа. Кроме того, правоохранители изъяли более 600 разовых доз различных видов наркотических и психотропных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января 2022 года в Ульяновске произошло ЧП: из-за пожара в одном из домов в Железнодорожном районе эвакуировали несколько десятков жителей. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

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