Гётеборг, Швеция, 11 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. На прошлой неделе на скалы Смёгена (лен Вестра-Гёталанд) выбросило на берег мертвую морскую черепаху. Сейчас тело животного находится в одном из специальных консерваторов в Гётеборге, а его биологический вид устанавливается. Об этом 10 января сообщил телеканал SVT.

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Отмечается, что встретить морскую черепаху в шведских широтах практически невозможно. Предполагается, что животное прибыло с территории Канарских островов или островов Зеленого Мыса.

«В последний раз мы видели черепаху в 1890 году», — рассказал журналистам биолог из Музея естественной истории Гётеборга Магнус Геланг.

Сейчас в Музеи естественной истории Гётеборга из тела животного намерены сделать макет скелета для научных целей.