Посёлок городского типа Пангоды, Ямало-Ненецкий АО, , 10:31 — REGNUM На Ямале задержан подозреваемый в поджоге квартиры в поселке Пангоды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Установлено, что 23 ноября 2021 года в результате пожара в своей квартире погиб от острого отравления окисью углерода 50-летний мужчина. Поджог, по версии следствия, совершил 38-летний строитель, которому погибший задолжал деньги за ремонт. Желая повредить имущество должника, подозреваемый подкинул горящий мусор возле квартиры.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Подмосковья в 2019 году был приговорён к пожизненному лишению свободы за поджог квартиры, при котором погибли три человека.

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