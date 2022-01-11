Брюссель, , 10:31 — REGNUM Свои соболезнования в связи со смертью спикера Европарламента Давида Сассоли выразили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Соответствующие сообщения 11 января размещены на страницах политиков в соцсети Twitter.

Давид Сассоли Europarl.europa.eu

«Я глубоко опечалена ужасной потерей великого европейца и гордого итальянца. Давид Сассоли был страстным журналистом, выдающимся председателем Европейского парламента и, прежде всего, дорогим другом», — отметила в своем сообщении фон дер Ляйен.

Также она добавила, что скорбит по этому поводу вместе с семьёй покойного.

В свою очередь, Мишель указал, что Европейскому союзу будет не хватать ушедшего из жизни Сассоли.

«Я опечален и тронут известием о смерти главы Европарламента. Он был искренним и страстным европейцем, нам уже не хватает его человеческого тепла, щедрости, дружелюбия и улыбки. Искренние соболезнования его семье и близким», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли ушел из жизни в возрасте 65 лет.