Ялта, Крым, 11 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ялте объявили сбор помощи для жителей дома на улице Киевской, который сгорел в ночь на 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Https://yalta.rk.gov.ru/ Дом после пожара

«В Ялте организован единый централизованный пункт приёма предметов первой необходимости для жителей, чьё имущество пострадало во время ночного пожара на улице Киевская, 36», — говорится в сообщении.

Как уточнили в мэрии, жители сгоревшего дома нуждаются в предметах первой необходимости, средствах личной гигиены, постельном белье, в одежде. Вещи для погорельцев принимают в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на ул. Ломоносова, 27.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в двухэтажном многоквартирном доме повредил 25 квартир, в которых проживает 41 человек, в том числе восемь детей. Власти Ялты сообщили ранее, что выплатят по 10 тыс. рублей жителям пострадавшего от пожара дома, а также по 50 и 100 тыс. тем, кто частично или полностью утратил имущество.