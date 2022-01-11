* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 11 января, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Десятки жителей афганской провинции Каписа протестовали против произвольных действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На митинге 10 января они заявили, что исламисты арестовали шесть женщин и трех детей и освободили их через несколько часов, после того, как в качестве посредников выступили местные старейшины.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Накибулла, один из протестующих, сообщил газете «8 Собх», что в деревне Суфихейль уезда Кохистан Хеза Авай провинции Каписа женщины и их дети были задержаны без согласования с местными властями после того, как выяснилось, что мужчины этих семей не находились дома.

По его словам, эти лица должны были быть арестованы по судебному иску, а сторона истца имела тесные отношения с рядом членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использовала свои связи для задержания женщин и детей.

Протестующие требуют прекратить произвольные действия. Другой протестующий, Мир Ага, говорит, что этот вопрос должен быть рассмотрен в судебном порядке.

Начальник полиции уезда Кохистан Хеза Авай подтвердил факт арестов и сказал, что шесть женщин были задержаны без согласования с властями.

Чиновники управления полиции Каписы заявили, что те, кто произвольно задержал этих женщин и детей, будут наказаны.

Протест прозвучал после того, как официальные лица из «Комиссии по чистке» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили недавно, что более 2000 членов движения были уволены за «беспринципные» действия.