Богота, 11 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Колумбии от левой коалиции «Исторический договор» (Pacto Histórico) Густаво Петро предложил заключить соглашение между бизнесом, государством и рабочими, чтобы гарантировать стабильность рабочих мест в его стране. Об этом он заявил на закрытии мероприятия с участием левых сил Испании, сообщает EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

По его словам, этот пункт для Колумбии является фундаментальным.

Отмечается, что Петро поддержали представители Социалистической партии (PSOE), Podemos и «Объединённых левых» (Izquierda Unida), а также представители профсоюзов.

Выборы президента Колумбии состоятся 29 мая 2022 года. В 2018 году Густаво Петро во втором туре проиграл кандидату от правых сил Ивану Дуке. При этом, согласно колумбийскому законодательству, в 2022 году Дуке не имеет права баллотироваться на второй срок.