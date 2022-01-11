Чита, 11 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Прокуратура Черновского района Читы проводит проверку по сообщениям в средствах массовой информации о том, что накануне стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку в поселке КСК краевого центра. Подробности сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

В ходе проверки представители надзорного ведомства оценит полноту мер, принимаемых органами местного самоуправления и специализированными организациями по обращению с такими животными.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Кроме того, при наличии оснований прокуратура инициирует проведение следственными органами по данному факту процессуальных проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ по инициативе депутата от «Единой России» Владимира Бурматова приняла закон о гуманном обращении с животными. Однако на северных территориях России закон не работает, регулярно стаи одичавших собак нападают на местных жителей.

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