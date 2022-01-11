Стокгольм, , 10:36 — REGNUM 10 января министр обороны Швеции Петер Хульквист стал почетным гостем ежегодной конференции по вопросам безопасности «Народ и защита», которая проходит в Стокгольме. В своей вступительной речи министр воспользовался случаем, чтобы прокомментировать развитие событий в Казахстане, передает телеканал SVT.

Петер Хультквист Government.se

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«В Казахстане теперь события разворачивают по невиданно жесткому пути. Правительство ушло в отставку, президент был вынужден защищать свой пост, пригласив Россию, чтобы она поддержала их. Они допустили стрельбу в свой собственный народ», — отметил министр обороны Швеции.

В то же время Хультквист полагает, что Россия без колебаний послала войска в Казахстан.

«Понятно, что своими действиями Россия смотрит на это с точки зрения силовой политики: опять укрепиться в бывшей республике СССР. Так что это еще один пример череды событий, призванной, как они считают, шаг за шагом помочь им найти пути воссоздать империю, которую, как думали все, могла существовала только один раз в истории», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 11 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Мажилисе (нижней палате парламента) заявил, что контреррористическая операция в Казахстане прошла острую фазу, ситуация в стране стабилизирована, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.