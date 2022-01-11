Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела об убийстве украинского музыканта Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, завершено. Оно составляет почти семь томов. Об этом 11 января ИА REGNUM сообщила адвокат Ирина Скурту.

Vk.com/kararatrait Музыкант Александр Юшко (Энди Картрайт)

«Следствие завершено. Примерно семь томов. Ещё не читали», — рассказала адвокат, которая представляет интересы обвиняемой в убийстве Марины Кохал, вдовы рэпера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследование обстоятельств смерти музыканта, наступившей 29 июля 2020 года, заняло более года. В конце октября 2021 года суд отпустил из-под стражи Марину Кохал, которую более года содержали в СИЗО по обвинению в убийстве мужа. Следствие полагает, что она расчленила тело Юшко, чтобы скрыть следы убийства.

Следствие провело многочисленные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины, но выяснить, от чего именно умер 31-летний музыкант, так и не смогло.