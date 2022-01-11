Портленд, США, , 10:29 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:108.

Кевин Дюрант Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

В составе «Портленда» защитник Анферни Саймонс сделал дабл-дабл из 23 очков и 11 результативных передач.

«Портленд» одержал 16-ю победу в 40 матчах и занимает 22-е место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» потерпел 14-е поражение в 39 играх и идёт на шестом месте.

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