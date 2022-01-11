Уфа, , 10:38 — REGNUM Устаревшие автобусы марки ПАЗ-3205, которые убрали с городских маршрутов в Уфе, предложили использовать на муниципальных маршрутах в районах Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен 10 января на заседании правительства региона.

«Мы провели рабочие встречи с частными перевозчиками Уфы и предложили рассмотреть возможность замены автобусов марки ПАЗ-3205 на автобусы большого и среднего класса и в качестве возможного решения рассмотреть дальнейшее использование ПАЗ-3205 на муниципальных маршрутах в районах республики. С 31 декабря 2021 года маршруты в Уфе автобусами марки ПАЗ-3205 официально не обслуживаются», — приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова.

Премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров поручил усилить контроль за работой общественного транспорта в Уфе.

«Наша задача, чтобы общественный транспорт в республике был комфортным и безопасным для пассажиров. Республика для этих целей закупает новые автобусы, в том числе большой вместимостью. Социально ответственные автоперевозчики также обновляют свой автопарк», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил заменить устаревшие автобусы марки ПАЗ-3205 на маршрутах общественного транспорта г. Уфы.