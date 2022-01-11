Кумторкалинский район, Дагестан, 11 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Кумторкалинском районе произошли кадровые назначения. Вместо погибшего в ДТП и.о. главы муниципалитета Дагира Абдурагимова исполнять обязанности будет его заместитель Марат Джанбалов. Ранее он курировал вопросы общественной безопасности в Кумторкалинском районе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Напомним, 6 января 2022 года и. о. главы Кумторкалинского района Дагир Абдрурагимов попал в автоаварию. Его госпитализировали и прооперировали, но, несмотря на усилия врачей, спасти руководителя муниципалитета не удалось.

Назначенный 10 января депутатами Совета депутатов Кумторкалинского района и. о. главы Марат Джанбалов будет исполнять обязанности руководителя района до проведения конкурса на эту должность. Напомним, Дагир Абдрурагимов работал в должности и. о. главы Кумторкалинского района с 8 июня 2021 года.