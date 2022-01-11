Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Энтузиасты из США продолжают свои эксперименты, пытаясь запустить видеоигру Doom на различных устройствах. О новом необычном опыте 11 января написало издание Kotaku.

Телефон Andshel

Программист Грег Смит смог превратить дисковый телефон в полноценный контроллер для Doom. Используя номеронабиратель, ему удалось заставить персонажа ходить, открывать двери и стрелять в демонов. Правда, как признаётся сам программист, это далеко не самый удобный способ играть в культовую видеоигру.

Добавим, что многие программисты ставят себе цель запустить оригинальную Doom на каком-нибудь необычном устройстве. Так, игру уже запускали на калькуляторе, тесте на беременность, принтере, часах и бензопиле.

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