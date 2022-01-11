Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Организации Петербурга, в которых введен контроль QR-кодов сертификатов об иммунном статусе граждан, в целом соблюдают эту норму, введённую постановлением городского правительства, число выявленных нарушений уменьшается. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в своем радиообращении к петербуржцам.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители фуд-корта в Петербурге в очереди на проверку QR-кодов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Напомним, необходимость проверки QR-кодов посетителей общепита и предприятий непродовольственной торговли (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости) введена в Петербурге с 2 января 2022 года.

«Первые проверки января показали, что петербургский сервис готов работать по строгим правилам. Важно, что с каждым последующим контрольным мероприятием доля выявленных нарушений снижается», — заявил Александр Беглов.

Как сообщалось ранее, в первые дни 2022 года чиновники вместе с полицией проверили 75 магазинов, 24 предприятия общепита и шесть организаций сферы услуг в Выборгском, Приморском, Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Различные нарушения были выявлены в семи организациях, при этом в двух магазинах у посетителей не проверялись QR-коды.

Всего за первые шесть дней 2022 года в Петербурге было составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях. Нарушители будут оштрафованы.