Стокгольм, 11 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. 10 января правительство Швеции приняло решение о введении с 12 числа новых ковид-ограничений для рестораторов, работодателей в целом (вводится удаленный режим работы) и организаторов массовых публичных мероприятий. Примечательным остается тот факт, что власти Швеции фактически не привязали вакцинацию от COVID-19 к новым антиковидным мерам — ограничения будут действовать для всех, что в свою очередь раскритиковали лидеры оппозиционных партий в риксдаге, сообщает телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

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«Непонятно, почему правительство не сочетает ограничения с требованиям предъявления сертификатов вакцинации. Центристы намерены, чтобы эти ограничения были заменены на сертификаты вакцинации, когда 50% населения ревакцинируются», — написала на странице в соцсети Twitter лидер «Центристов» Анни Лёф.

«Премьер-министр говорит, что причиной новых ограничений является нагрузка на систему здравоохранения. Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Но у правительства было два года, чтобы усилить оказание медпомощи и увеличить количество коек. Ну и когда же это будет сделано?», — говорится в Twitter-аккаунте лидера «Левых» Нуши Дадгостар.