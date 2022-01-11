Село Октябрьское, Челябинская область, , 10:26 — REGNUM В Челябинской области по факту гибели 12-летней девочки из-за пожара возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

Автомобиль СКР

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Его завели по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 1 января в селе Октябрьское. Там горел пристрой к жилому дому. По предварительным данным, девочка могла отравиться угарным газом.

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