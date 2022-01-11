Пермь, , 10:24 — REGNUM Вертолеты санавиации Пермского края в больницы Перми за 2021 год эвакуировали 229 пациентов из разных районов региона. Об этом сообщает краевой минздрав.

Вертолёт службы санавиации Http://minzdrav.permkrai.ru

Среди эвакуированных 229 граждан 24 ребенка, из них трое — в возрасте до одного года. Несколько раз врачи санавиации брали на борт до трех пациентов.

Напомним, в первой половине 2021 года вертолет Ми-8, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания», произвел 90 вылетов. С 14 июля договор на оказание услуг санавиации был подписан с АО «Национальная служба санитарной авиации», выполнено 77 вылетов.

В период зимних каникул (1−9 января) служба санавиации работала по обычному графику. Был совершен один вылет за жителем Чайковского с инфарктом.