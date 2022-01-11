Стокгольм, 11 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. 10 января, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о введении в стране новых ограничений, которые в первую очередь коснуться организаторов концертных мероприятий, поскольку им с 12 января станет запрещено приглашать более 500 гостей за раз. О том, с каким чувством восприняли работники отрасли новые рестрикции на осуществлении их профессиональной деятельности, рассказали журналисты телеканала SVT.

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«С самого начала мы были в тяжелом финансовом положении, но теперь — все больше в моральном», — сказал Йоппе Пилгрен, операционный менеджер отраслевой организации Svensk Live.

Ранее представители Svensk Live и Live Nation положительно относились к внедрению сертификатов вакцинации от COVID-19. Но с 12 января публика должна сидеть при проведении концертов, компания друзей должна составлять максимум восемь человек, а расстояние между столиками должно быть не менее одного метра.

«Это означает, что практически невозможно провести какой-либо концерт при таких условиях», — прокомментировал Пилгрен.