Симферополь, 11 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Республике Крым 85% посевов озимых зерновых культур находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, об этом сообщили 11 января в минсельхозе Крыма.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница в поле

Как сообщается, во всех районах региона получено 100% всходов. При этом в хорошем состоянии находятся зерновые культуры на площади 138 тысяч гектаров, в удовлетворительном — на более 289 тысячах гектаров, слабые и изреженные — на 76 тысячах гектаров.

Общая площадь озимых культур на зерно и зеленый корм в Крыму составила 542 тысячи га, что на 6 тыс. га больше площади под урожай 2021 года.

«На сегодня сложились довольно благоприятные природно-климатические условия для посевов озимых зерновых культур. С сентября по декабрь 2021 года осадков в целом по Крыму выпало на 24−32% больше среднегодовой нормы, что свидетельствует о хорошей влагообеспеченности посевов», — уточнили в пресс-службе крымского минсельхоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году крымские аграрии получили 1 млн 476,4 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, это на 60,5% больше, чем в 2020 году.