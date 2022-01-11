Якутск, 11 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В городской администрации Якутска утверждают, что уже отловили собаку, которая 10 января напала на девочку в Автодорожном округе города. Эта информация опубликована на странице мэрии в Instagram.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

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Видео с собакой распространяют в соцсетях. Авторы ролика из бригады ловцов утверждают, что гонялись за собакой полчаса. К посту мэрии горожане оставили только один комментарий: «А остальных когда отловят?».

В мэрии напомнили номера телефонов, по которым можно подать заявку на отлов животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях якутяне жалуются на плохую работу чат-бота, который принимает сообщения о местонахождении бродячих собак. Заявки некоторых горожан он игнорирует, и животные, которых просили отловить ещё до Нового года, до сих пор бегают по улицам.

10 января собака напала на ребёнка, девочку спасла проходившая мимо женщина. Животные успели порвать ребёнку варежки.