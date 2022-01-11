Вашингтон, 11 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с коронавирусом. Об этом говорится в статье ученых из Университета Теннесси, опубликованной на портале bioRxiv.

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Исследователи обнаружили, что в 70% случаев у животных имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса, причем образцы брались еще до начала пандемии.

По мнению специалистов, домашние питомцы могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, что привело к образованию кросс-реактивных антител против него.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ученых, вред, который наносит заболевание, вызванное штаммом коронавируса «Омикрон», лёгким и дыхательным путям, значительно меньше, если сравнивать с другими вариантами данной инфекции.

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