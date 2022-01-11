Хвасон, Южная Корея, , 10:22 — REGNUM 11 ноября около 13:44 по местному времени истребитель F-5 ВВС Южной Кореи потерпел крушение в городе Хвасон провинции Кёнгидо. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей ВВС.

Истребитель

Сообщается, что самолет разбился о горный склон. Причины произошедшего не приводятся. На борту самолета был только его пилот. Информации о том, выжил ли он, пока нет.

«В настоящее время мы выясняем удалось ли пилоту экстренно катапультироваться», — сообщили в ВВС страны.

Отметим, что с 1970-х на вооружении у Южной Кореи находилось около 200 истребителей F-5, однако большинство их них уже выведено из эксплуатации.