Москва, 11 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер на 71-м году жизни. Об этом 11 января сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале.

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«Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP», — написал Губерниев.

В 1980 году на Играх в Лэйк-Плэсиде Алябьев стал двукратным олимпийским чемпионом, а также выигрывал одну бронзовую медаль. Также он дважды завоёвывал бронзу на чемпионатах мира.

Алябьев был чемпионом СССР, заслуженным мастером спорта СССР. С 1990 по 1998 год он был тренером в сборной России по биатлону.